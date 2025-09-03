Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Закона за държавните имоти

Както се очакваше правната комисия в парламента одобри отново върнатите от президента Румен Радев промени в Закона за държавната собственост.

Това стана с 11 гласа „за", 5 „против" и един „въздържал се".

Радев наложи ветото преди около три седмици. Според него с тях се отнемали установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата. С една от промените, срещу която възразяваше президентът, се улеснявала продажбата на имуществото на предприятия, включени в т.нар. забранителен списък по Закона за приватизация и следприватизационния контрол.

По време на заседанието на правната комисия, което беше кратко, в подкрепа на промените в закона се обявиха Бранимир Балачев от ГЕРБ и Хамид Хамид от "ДПС-Ново начало". Според Балачев мотивите на президента били вътрешнопротиворечиви. „Не виждам правно и обществено значими аргументи", каза той. Хамид Хамид изрази мнение, че във върнатите от Радев промени „има норми, които наистина заслужава да бъдат приети". Той обаче напомни, че лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски вече обяви, че ще внесе проект, с който се въвежда „пълна забрана за продажба на държавно имущество" и се закриване Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Надежда Йорданова от ПП-ДБ припомни, че от групата са гласували против измененията и съответно щели да подкрепят ветото.

„Отваря се вратата за поредния грабеж на активи, които са общонародна собственост", смята пък Златан Златанов от „Възраждане" и апелира промените да не бъдат приемани отново. В подкрепа на ветото се изказа и Христо Расташки от МЕЧ.