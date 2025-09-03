Трамвай и тролей се блъснаха на площад "Руски паметник"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трамвай и тролей се сблъскаха на столичния площад "Руски паметник" в сряда, стана ясно от кадри във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Инцидентът е станал около 18 ч. Причината все още не е ясна.

Няма данни за пострадали, но движението в района е затруднено.

Това е пореден инцидент с трамвай за два дни в столицата. Рано сутринта във вторник трамвай дерайлира, помете паркирани коли и събори двете стени на подлеза на бул. "Ситняково". По-късно стана ясно, че ватманът е слязъл за кафе, когато двама младежи са бутнали спирачката на трамвая през отворения прозорец.

В ранния следобед още един трамвай дерайлира срещу гара "Подуяне", а късно вечерта на 2 септември мотриса аварира на бул. "Константин Величков".

"След трамваите и тролеите ли започнаха", шегуват се в социалните мрежи хората.