Харалан Александров: С вицепремиера Зафиров в Китай БСП вдигна подкрепата си с няколко пункта

"Има огромен казус с това, че вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие Иван Иванов са в Китай, каза политологът Теодор Славев в предаването на Цветанка Ризова по Би Ти Ви. "По Конституция външната политика на държавата се определя от Министерски съвет и няма как да има две външни политики. Не знам какво е правил вицепремиерът там", допълни политологът.

"Според много изследвания България е най-пропусклива като външни влияния. Сега в китайските медии ще се появят информации, че Европейският съюз не е единен. Ние сме в съюз, където все пак има гаранции за основни права. Ако приемем китайския модел, не знам какво ще се случи", каза още Славев.

"Това ще е началото на едно дълго приятелство заради геополитически причини. Това е начало за много ясен знак за една тенденция към връщането към патриархалните ценности и авторитаризма, която ще се засилва", добави социалният антрополог Харалан Александров. "Тази весела компания от диктатори и полудиктатори представлява около 3/4 от човечеството. Също така, там в момента е развитието на икономиката. Тяхната цел е да наложат своята версия на това как ще изглежда бъдещият свят и видимо им се получава", добави той.

"Няма съмнение, че с това БСП вдига подкрепата си с няколко пункта заради появата на нейния лидер редом с китайския президент", отбеляза Александров.

Политологът Теодор Славев

За Теодор Славев темата на петия за вот на недоверие срещу правителството – за завладяната държава, е удачно избрана. "Друг е въпросът как тази тема ще бъде представена в парламента, посочи политическият анализатор."

"Бяхме свикнали по жълтите павета да протестират т.нар. умни и красиви. В момента се забелязва тенденция и други групи да заявяват недоволството си по площадите. Въпросът е дали тези групи могат да се срещнат. Според мен не. Това е и проблемът на опозицията – че тя е фрагментирана. Властта изглежда доста стабилна, защото въпреки съществуващото напрежение, не е дошъл новият спасител", каза още Славев.

"Със сигурност има недоволство срещу властта, но това е стара практика. В този смисъл няма никаква драматична промяна на отношението към властта", отбеляза Харалан Александров.