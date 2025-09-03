ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преизбраха Кирил Вълчев за генерален секретар на А...

Медицински хеликоптер транспортира чужденец със счупен череп от Видин до София

2448
Медицински хеликоптер СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Медицински хеликоптер транспортира от Видин до София чужд гражданин с тежка травма на главата. Пациентът е със счупен череп, като е засегната очната ябълка. Насочен е към столична болница за хирургично лечение, съобщи за БТА координаторът на въздушните линейки за област Видин д-р Вилхелм Елисеев.

Инцидентът е станал при управление на товарен автомобил. Камък от пътя е ударил предното стъкло на камиона и е попаднал в главата на шофьора. Той е приет в спешното отделение на видинската болница, допълни д-р Елисеев.

Това е втори случай на използване на новоизградената хеликоптерна площадка в двора на видинската болница. На 3 август към София беше транспортиран 53-годишен мъж с травма на главата.

Медицински хеликоптер СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

