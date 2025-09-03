ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преизбраха Кирил Вълчев за генерален секретар на А...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21227553 www.24chasa.bg

Млад моторист загина след удар в бетоновоз на Околовръстното на Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1924
Тежката катастрофа край Марково. Кадър: Фейсбук/Андон Андонов

Млад моторист  се е блъснал в бетоновоз на Околовръстното на Пловдив близо до разклона за село Марково и е починал. Инцидентът е станал около 16 часа днес. В съседство има бетоновъзел и тежкотоварният камион вероятно и излизал оттам. Младежът на мотора се ударил в задната част на голямото превозно средство. На този етап от полицията отказват да съобщят на колко точно години е загиналото момче. 

Тежката катастрофа край Марково. Кадър: Фейсбук/Андон Андонов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол