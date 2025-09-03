Млад моторист загина след удар в бетоновоз на Околовръстното на Пловдив

Млад моторист се е блъснал в бетоновоз на Околовръстното на Пловдив близо до разклона за село Марково и е починал. Инцидентът е станал около 16 часа днес. В съседство има бетоновъзел и тежкотоварният камион вероятно и излизал оттам. Младежът на мотора се ударил в задната част на голямото превозно средство. На този етап от полицията отказват да съобщят на колко точно години е загиналото момче.