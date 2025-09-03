Управляващите готвят смяна на шефа на НСИ Атанас Атанасов дори не е преполовил мандата си (Обзор)

Проект за смяна на шефа на Националния статистически институт Атанас Атанасов и заместниците му внесоха от управляващата коалиция. В няколко реда те предлагат нов начин за избор на ръководството на института под формата на изменения на Закона за статистиката, а именно - да не се назначава от Министерския съвет, а да се избира от парламента. Това означава, че най-вероятно партиите ще предлагат имена, ще има изслушвания и накрая залата ще ги избира. Заложено е още новият председател сам да предлага кой да го замества, а после пак депутатите да гласуват.

До месец след влизането в сила на промените ще се проведе нов избор на ръководство, гласи проектът. Вероятно е той да бъде подкрепен и от “Възраждане”, които отдавна критикуват институцията, че вади неправилни данни най-вече за ръста на инфлацията, организирали са и протести по темата.

В момента начело на НСИ е Атанас Атанасов. Той беше избран през лятото на 2022 г., а по закон мандатът му е 7 години. В мотивите вносителите пишат, че с промяната на процедурата “ще се осигури в по-голяма степен публичност, прозрачност и професионални критерии при избора”. Атанасов влезе миналия месец в конфликт с шефката на Комисията за защита на потребителите и кандидат за зам.-омбудсман Мария Филипова на тема контрол на ръста на цените.

Освен Филипова за зам.-омбудсман депутатите имат да попълват още 42 позиции в 10 институции - нови членове на Инспектората на ВСС, на ВСС, СЕМ, КЕВР, антикорупционната комисия, председател на Икономическия и социален съвет и др.

