Момчетата, качили се на 205 метра кран, искали да попаднат в световен акаунт за екстремни селфита (Обзор)

Родителите им знаели, но не могли да ги спрат. Глобени са

За да бъдат тагнати в инстаграм акаунт за екстремни селфита, 7-те деца са се качили на 205-метровия кран в София. Те бяха свалени от полицията във вторник вечерта. Профилът, в който искали да попаднат, е с няколко милиона последователи и не е български. В него има кадри от цял свят.

Идеята на момчетата била да впечатлят връстниците си

Те и преди се катерели по сгради, но не толкова високи. Затова избрали новоиздигащия се небостъргач на бул. “Цариградско шосе” 92, който е сред най-високите в столицата. Строежът е с охрана, но децата я заобиколили, като се покатерили директно по крана. Докато се изкачвали, те били видяни от пешеходци. Минувачите подали сигнал до спешния тел. 112. “Когато пристигнаха на място, екипите установиха, че двама вече са слезли, трима още бяха на доста голяма височина и бяха застрашени от падане. След внимателен инструктаж бяха свалени и казаха, че има още двама на крана. Те се притесняваха да слязат. Съвместно с пожарната, алпинисти и екипи на Столична община установихме, че няма деца в опасност.” Претърсихме цялата сграда, за да се уверим, че е така”, разказа шефът на СДВР Любомир Николов.

“Имаше сигнал, че деца са се качили на строителен кран на висока сграда над 200 метра на “Цариградско шосе”. Наш екип пътуваше натам, а същевременно СДВР обяви щаб на място, в който поискаха помощ с осветление, което използваме при спасителни дейности”, описа акцията Красимир Димитров, директор на столичното звено “Аварийни дейности”.

Оказало се, че имало още 2 момчета, които се качвали, но вече се били прибрали вкъщи. Те са установени. Всички момчета са непълнолетни - един на 13 г., трима на 15 г., двама на 16 г. и един на 17 г. Родителите им са глобени. Част от тях са знаели за намерението на децата си, не го одобрявали, но не успели да ги спрат.

“Съветвам по-възрастните да вразумяват децата си, за да не се стига до опасни ситуации”, призова Николов. Опасното селфи, за което седемте деца рискуваха живота си, не е единичен случай. В рамките само на последния месец е имало и други сигнали, съобщи пък Красимир Димитров.

“Изключително опасен е не само фактът, че децата са били на крана, но и самата сграда, защото тя не е остъклена в горната си част”, коментира още той.

Опасното селфи е мода сред подрастващите от години

По света от 2011 г., когато започва трендът, до 2018 г. има 258 смъртни случая на хора, опитали да се снимат в екстремни ситуации. В България 12-годишният Мартин от Стамболийски почина, след като се бе качил на надлез на релси. Още 3 деца бяха ударени от волтова дъга при опит за селфи над релси, но се отърваха само с изгаряния и уплах.