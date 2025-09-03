По чатове хванали пияния, дръпнал спирачката на трамвая. Успял от втори опит (Обзор)

Ватманът е временно отстранен, щетите на хората със смазани автомобили щели да се покрият от гражданската отговорност на мотрисите

Чатове са издали младежа, дръпнал ръчната спирачка на дерайлиралия във вторник трамвай в София. 22-годишното момче било на бутилка водка и успяло от втория опит.

Около 2 ч в нощта срещу вторник Даниел Терзиев и негов приятел си купили по бутилка концентрат. Пили до зори, а около 4,40 ч тръгнали да се прибират. По това време ватманът на трамвая по линия 22 спрял мотрисата, за да си вземе кафе. Затворил вратите и отишъл до близката будка. Тогава Терзиев и приятелят му се приближили до трамвая. Опитали да се качат, но не успели. Видели обаче, че прозорецът на ватманската кабина е отворен. Отишли там, а Даниел дръпнал ръчката, която е спирачка. Първия път трамваят се поместил едва с половин метър. Затова мъжът я дръпнал повторно. И веднага побегнали. Мотрисата тръгнала, засилила се по надолнището, блъснала 7 коли и разбила стените на подлеза на бул. “Ситняково”.

От видео станало ясно какво се е случило. “Двамата души на клипа бяха непознати за нас”, каза шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов. За часове обаче с колегите му установили единия - на 29 г. Той разказал, че с приятеля му били пияни, и показал чатове, които доказали, че другият дръпнал спирачния лост. Дал показания и пред съдия.

По това време столичната полиция проверявала 11 адреса, на които било възможно да е младежът. Той бил задържан във вторник по обяд. Направил пълни самопризнания и изразил съжаление за случилото се.

Терзиев е обвинен за повреда на трамвай и може да получи от 5 до 15 години затвор, ако бъде признат за виновен. Той бил в изпитателния срок на условната си присъда за кражба от април тази година, съобщи зам. градският прокурор на София Вихър Михайлов. Посочи, че засега ватманът няма да бъде обвиняван. Той вече е временно отстранен от работа до приключване на проверката.

Според кмета на район “Средец” Трайчо Трайков щетите са за десетки хиляди лева. Те трябвало да бъдат покрити от виновните, но преди това ремонтът щял да започне със средства на “Столичния електротранспорт” и аварийния фонд на общината. След това щели да бъдат покрити от гражданската отговорност на трамвая и от преките извършители.

Щетите на хората, чиито автомобили бяха смазани, също щели да бъдат възстановени от гражданската отговорност на трамвая. Трайков обаче уточни, че случилото се е пътнотранспортно произшествие и има процедура как се действа.

От Столичния електротранспорт пък уточниха, че въвеждат незабавни мерки за повишаване на сигурността, включително допълнителни инструкции за ватманите и технически проверки на заключващите механизми.

Назначена била специална комисия, която да анализира всички факти и ще изготви доклад. Предварителният преглед на видеозаписите от камерите в катастрофиралия трамвай разкри, че ватманът напуснал кабината, без да обезопаси мотрисата напълно според правилата. “Наш приоритет винаги е безопасността на гражданите. Дружеството поема пълна отговорност за извършване на обективна проверка, прозрачност пред обществото и въвеждане на ефективни мерки, които да предотвратят подобни инциденти в бъдеще”, посочват още от Столичния електротранспорт.