Първият бюджет в евро – новият залог за стабилността на кабинета (Обзор)

Бюджетът за следващата година - първият за България в евро, е новата цел, която правителството трябва да свърши, преди да се мисли за евентуална раздяла между коалиционните партньори. С тази концепция управляващите откриха есенния политически сезон. Както и с предупреждението, че

времето, в което три протеста сменяха правителство и се отиваше на предсрочни избори, свърши -

отправи го Йордан Цонев от името на “ДПС - Ново начало”.

Да удържим пътя по еврозоната, защото нищо не е завършено до 1 януари - така отговори на въпрос за приоритетите на ГЕРБ лидерът Бойко Борисов. И като конкретна стъпка по този път посочи бюджет 2026, усвояването на “проваления план за възстановяване” и вече постигнатото с дружни усилия привличане на инвеститори.

Това правителство никога не е било стабилно, а сега всички го клатят, заключи още Борисов. И добави: “То не е изгодно за ГЕРБ, но

съм дал дума на БСП, на ИТН, че ще вървим докрай”

А че това ще продължи да става с подкрепата на “ДПС - Ново начало”, категорично потвърди Делян Пеевски. Без парламентарната му група управляващата коалиция има 102 гласа. “Докато се вършат правилните неща за хората, ще подкрепям кабинета. Всички бележки, които имаме, споделяме с тях. Мисля, че имаме чуваемост”, заяви Пеевски. Делян Пеевски смята, че правителството “има чуваемост” по бележките, които партията му дава

За “ДПС- Ново начало” актуалните проблеми са водната криза, спекулативното повишаване на цените, природните бедствия и компенсирането на засегнатите от тях. Като проблеми с перманентен характер Йордан Цонев посочи доходите, сигурността, предсказуемостта на бизнес средата и защитата на геополитическата ориентация.

Настоя всичко това да бъде предвидено в новия бюджет. В него да залегне и

финансирането на общинската инвестиционна програма,

защото “това е мястото, където хората живеят, и подобряването на средата, в която те живеят, е основна цел на нашата политика”.

БСП пък ще настояват за повече пари за социални политики, стана ясно от декларацията на шефа на групата им Драгомир Стойнев. За ИТН първият евробюджет трябва да е балансиран така, че “да се излекуваме заедно от некадърността на Асен Василев, която ни завеща”.

Самият бивш финансов министър и настоящ лидер на “Продължаваме промяната” обаче обвини управляващите в недалновидни решения, довели да повишения на цените, за които той предупреждавал. “Идва масово обедняване, вдигане на цените и замразяване на доходите”, твърди Василев.

Но не за това ще е петият вот на недоверие към кабинета “Желязков”, с който опизицията стартира есенната сесия.

ПП-ДБ се съюзяват с МЕЧ и АПС, за да го внесат, а темата е “Завлядяната държава”. Само че спорят чий всъщност ще е вотът.

След като съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев рано сутринта обяви темата и партиите зад искането, колегата му от МЕЧ Радостин Василев настоя, че инициативата и темата са на партията му - вътрешна сигурност, а ПП били поканени на среща и се разбрали да подкрепят и готвят заедно мотивите. “Тяхната тема има и правосъдие - ще обсъдим дали да го добавим”, каза още Василев. С АПС пък разговори още не са водени, обясни Джейхан Ибрямов.

“Възраждане”, “Величие", МЕЧ, Щастие, Възход, Падение - не мога да ги разбера”,

иронизира опозицията Бойко Борисов.

За внасяне на искането са нужни 48 подписа, ПП-ДБ имат 36 депутати. АПС са с 15, а МЕЧ - с 11.

“Възраждане” ще бойкотират този вот, както и изобщо заседанията на парламента до края на септември, вместо това щели да обикалят страната. Те напуснаха залата, след като за пореден път искането им да се проведе референдум за запазване на лева бе отхвърлено. Отвън привърженици на “Възраждане” посрещнаха депутатите с протест след 33-дневната им ваканция, лозунгите бяха основно срещу еврото, но имаше и руски знамена.

“От днес се влезе в президентска кампания

Всички се занимават само с това. Президентът Радев трябва да бъде откровен с хората. Той е един политик вече, но е време да си направи партията. Ще направя много разкрития по време на тази кампания и няма да позволя някой да излъже хората, те ще получат цялата истина”, закани се Делян Пеевски.

Бойко Борисов пък отново увери, че от партия на Радев не се притеснява. А по повод настояването на президента, че е направил подарък на правителството, уреждайки партньорството с немския концерн “Райметал”, Борисов го прати да иска “подарък” и от Ердоган: “Крайно време е да използваме контактите на президента Радев. Да направи подарък за предоговарянето с “Боташ”.