Край на хартиените бележки от лекар за тръгване на училище и градина (Обзор)

Няма да има нужда от частни уроци за новите изпити след 7-и и 10-и клас, формули няма да се зубрят, успокои министър Красимир Вълчев

Родителите вече няма да носят профилактични карти и контактни бележки в училищата и детските градини. Цялата информация е в националната здравноинформационна система. Но профилактичните прегледи при лекар остават задължителни. Ако децата имат такъв след 1 януари 2025 г., не е необходимо да правят нов. Останалите обаче трябва да минат през преглед задължително до края на септември.

Така улесняваме над 2 млн. граждани - всички до 18-годишна възраст и родителите им. Облекчаваме и общопрактикуващите лекари, заяви здравният министър Силви Кирилов. Министърът призна, че в началото може да има трудности, но посоката е правилна.

Електронната система за здравните досиета на деца и ученици започва да функционира от следващата седмица, каза и министърът на електронното управление Валентин Мундров.

В момента в училищата в страната има около 1801 здравни кабинета. Те ще бъдат с 31 повече тази учебна година. В детските градини се увеличават с 52 до общо 1629.

Улеснението е, че здравните специалисти в училищата и детските градини

ще имат достъп до информацията за децата - ръст, тегло, алергии, заболявания

Важно уточнение е, че достъпът ще бъде само за децата и учениците от съответната детска градина или училище, а не за всички. Така той ще бъде ограничен и съобразен с необходимостта от работа, обясни пък образователният министър Красимир Вълчев.

В навечерието на старта на учебната година, когато за първи път ще влязат в сила новите интегрални изпити по математика и природни науки след 7-и и 10-и клас, Вълчев отново увери, че те ще сложат край на зубренето.

Този за седмокласниците ще включва 24 задачи. За 10-и клас изпитът ще е от 18 задачи - 12 по математика и 6 интегрирани с останалите дисциплини - биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, както и “Човекът и природата”.

Новият изпит по математика в 7-и клас няма да е много по-различен от предходните години. 1/3 от задачите ще включват познаване на съдържанието по природни науки, но задачите ще си останат математически.

Изпитът ще си остане по математика, задачите просто ще са по-практически,

разясни Вълчев. Причината за въвеждането му е, че трябва да се развиват умения, а не зубрене на формули. Ще се изискват базови понятия - какво е електрически ток, но не като определение, а да разбират какво е ват или волт. А в задачата да могат да изчислят какво е потреблението, но пак казвам, че няма да е необходима нито една физическа формула, обясни още Вълчев.

Новите изпити трябват да намалят и частните уроци, защото този форма̀т

ще мери интелигентността на учениците,

убеден е министърът.

Две са основните причини сега да се ходи на толкова частни уроци - едната е, че родителите искат да дадат предимство на децата си при външното оценяване, но другата са натрупани дефицити, посочи той.

