Пети вот ще има, но ПП-ДБ и МЕЧ в спор кой ще е вносителят (Обзор)

"Възраждане" няма да подкрепи, ще бойкотира парламента

Със спор кой ще е вносител на петия вот на недоверие към кабинета "Желязков" започна новият парламентарен сезон.

Ще ще бъде за завладяната държава и ще бъде внесен с подписите на МЕЧ и АПС, обяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев рано сутринта.

Вотът е по инициатива на МЕЧ, ще е на тема вътрешна сигурност, контрира обаче Радостин Василев. ПП бяха поканени на среща, така че те ще го подкрепят и заедно ще подготвяме този вот, тяхната тема има и правосъдие - ще обсъдим дали да го добавим, допълни лидерът на МЕЧ.

Все още не са водени разговори с нас. Като получим материалите, ще вземем решение, заяви пък Джейхан Ибрямов от АПС. И допълни, че ще помислят и те за своя тема, която да бъде приобщена към вота.

48 подписа са нужни за вот, ПП-ДБ, МЕЧ и АПС заедно имат 62. Те обаче са крайно недостатъчни при гласуването, ако не бъдат подкрепени от други сили. "Възраждане" ще бойкотират този вот, макар че участваха в предишните четири, ще бойкотират и НС. След декларациите за старта на сесията те напуснаха пленарната зала и обясниха, че няма да влизат цял септември, а ще обикалят страната.

Темата за сваляне на правителството не притесни Бойко Борисов, той даже обясни, че така правителството работи по-добре.

Делян Пеевски пък ясно заяви, че остава зад кабинета. Докато се вършат правилните неща за хората, ще подкрепям кабинета. Всички бележки, които имаме, споделяме с тях. Мисля, че имаме чуваемост, каза лидерът на ДПС-НН.