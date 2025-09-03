Алкохолик от Пловдив се влюби на курсове за лечение, закани се да пречука съпруга на жената

Нарекъл полицаите "шапкари долни" и им обяснил, че ще ги уволни

Пловдивчанин с проблеми с алкохола се влюбил, докато посещава програма за лечение, и след като се напил, отишъл в блока в "Кючук Париж" на харесаната от него жена. Това се е случило около 20 часа на 1 септември т. г. Като го видяла, тя се разстроила и се обадила в полицията. Влюбеният обаче започнал да чука по вратите на апартаментите и да я търси. След малко се прибрал съпругът на жената, появили се и полицаите и намерили пияния на площадката между третия и четвъртия етаж. Тогава той заплашил да пречука мъжа на любимата си, а на униформените крещял: "К'ви сте бе, долни шапкари, ще ви уволня", дърпал ги и се наложило да му поставят белезници. Когато го отвели в Първо районно, го тествали с дрегер, който отчел 3,25 промила.

Изправен пред Районния съд в Пловдив, той изразил съжаление за поведението си. Мъжът вече е осъждан, но съставът приема за смекчаващо вината му обстоятелство факта, че работи и е предприел действие да се лекува от зависимостта си. В крайна сметка е санкциониран с 300 лв. по Указа за борба с дребното хулиганство.