Трета катастрофа със смърт за ден в Пловдив, мъж се блъсна с АТВ и загина

Ударил се в гараж в промишлената зона на район "Източен"

Мъж на около 50 години е загинал, след като се е блъснал с АТВ в гараж в пловдивския район "Източен". Инцидентът е станал около 13 часа - броени минути след като водачът е потеглил.

Това се е случило в деня, в който стана ясно, че блъснатата от АТВ на Слънчев бряг в средата на август Христина Здравкова от Пловдив е починала.

Катастрофата с АТВ-то е третата за деня във втория по големина град, завършила със смърт. Около 4 часа тази сутрин 70-годишен почина, след като беше блъснат от мерцедес на "Брезовско шосе", предполага се, че е изскочил внезапно на платното. Към 16 часа пък млад моторист се удари в бетоновоз на Околовръстното до разклона за Марково и също издъхна.