Бабата на обвиняемия за дерайлиралия трамвай: Добро дете е

„За мене е добро дете, просто не мога да проумея какво е извършил". Това заяви пред NOVA бабата на 22-годишния младеж, на когото са повдигнати обвинения за тежкия инцидент с дерайлирал трамвай в София.

Жената, която е отгледала своя внук, разказа за тежкото му детство. По думите ѝ баща му заминал за Германия много рано, където създал ново семейство. Майка му е била наркозависима и въпреки че е водена по различни програми за лечение, е починала. Така грижата за момчето останала изцяло за нея.

Въпреки че го описва като „добро дете", бабата признава, че той е имал проблеми и лоша компания. „Много пъти се е прибирал в нетрезво състояние. Просто компанията, за мене те са банда. Ходят, крадат, правят щуротии", споделя възрастната жена.

Според информацията от репортажа, младият мъж е криминално проявен, без завършено средно образование, но е работещ.

Версията на семейството за случилото се обаче се различава от тази на разследващите. Според разказа на жената, нейният внук ѝ е споделил, че се е опитал да спре трамвая, който вече е бил в движение. На въпрос дали превозното средство се е движело, тя отговаря утвърдително.