Мъжът, забелязал черната пантера край Дупница: Не ми обърна внимание, гонеше плячка

„Малко след селото в полето притича някакво черно животно, което измина доста дълго разстояние за кратко време. За сравнение кучето ми е 30-килограмов питбул, а това животно беше поне толкова голямо. Извадих телефона, за да го заснема. Животното беше на около десетина метра от мен. Явно гонеше някаква плячка. Първоначално помислих, че е някакъв вълк", това разказа Светослав Кавдански, който подал сигнала за забелязаната черна пантера край дупнишкото село Крайници.

Мъжът разказа пред Нова тв, че е видял животното, докато е тичал в полето във вторник вечерта. Докато бягал нещо от дясната страна в полето претичало много бързо. Животното било голямо колкото куче. Кавдански заснел животното с телефона си. На кадрите от телефона си видял, че ставало дума за едра котка.

Кавдански се свързал с кмета на селото. Мъжът не е сигурен дали става дума за издирваната черна пантера.

„Разпитаха ме от полицията. Разследващите казаха, че тревата в полето е била около 30 сантиметра. Това ме навежда на мисълта, че животното е било високо около 50-60 сантиметра, защото беше над растителността", заяви той.