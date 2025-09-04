ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ударно начало на учебната година с „Фантастико“

Камерите на тол системата ще снимат за средна скорост на 27 точки от 7 септември

Проф. Олег Асенов, началник на Националното толуправление

От 7 септември системата на тол системата ще започне да снима за средна скорост. Участъците, където ще се снима са достъпни на сайта на тол системата. Отсечките веднага се разпространяват в социалните мрежи. Това заяви професор Олег Асенов, началник на националното тол управление, пред Нова тв.

На Северната скоростна тангента заснели нарушител със 153 км/ч. Системата прави 3 снимки. 

Отсечките за средна скорост ще се увеличават. 1200 км от пътищата ще могат да бъдат следени за нарушения от тол системата докрая на годината. 27 точки ще има до 7 септември. Асенов заяви, че се разработват механизми, които ще дават възможност до 30 минути да се разбира за нарушение. Продължава да се снима за поставен колан и за шофиране в аварийната лента.

Проф. Олег Асенов, началник на Националното толуправление

