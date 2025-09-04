Брезник може да се включи към яз. "Студена", който захранва Перник, за да има вода

Перник, който беше във водна криза през 2019 г., може да помогне на съседната община Брезник, която има същия проблем сега.

Кметът на Брезник е разговарял с двама бивши министри. Два варианта има. Единият е да се включи към водопреносната мрежа на Перник. Язовир "Студена" е с обем 20 млн. кубика от 25 млн., той е почти пълен и може да захрани още един град с мащабите на Перник. Другият вариант е яз. "Мещица", той е почти пълен и е близо. РЗИ в момента прави проби дали водата може да се полза, обясни кметът на Перник Станислав Владимиров пред Би Ти Ви. Да се включи Брезник към пернишкия язовир обаче би отнело повече от година и няма да осигури бързо вода на хората.

Перник се изправи пред голяма водна криза през 2019 г. Тогава загубите на водопреносната мрежа бяха около 75%. От тогава са обновени около 130 км тръби, които са стрували 40 млн. лева. Владимиров посочи, че подземната инфраструктура трябва да е приоритет за всяка власт.

