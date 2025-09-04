Премиерът Росен Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща

Министър-председателят Росен Желязков ще се срещне днес с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристига на посещение в България, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на Европейския съюз (ЕС), с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка. Това припомня БТА.

По време на разговора Росен Желязков и Антонио Коща ще обсъдят ключовите политически приоритети на Европейския съюз и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза. След срещата премиерът Желязков и председателят на Европейския съвет ще дадат брифинг за медиите, посочват още от пресслужбата на правителството.

Тази „Обиколка на столиците“ ще предостави възможност на Коща да събере мнения от държавни и правителствени ръководители относно ситуацията в ЕС и да подготви почвата за предстоящи срещи на Европейския съвет и международни срещи на високо равнище, се посочва в разпространено до медиите изявление на Европейския съвет.