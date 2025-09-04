Борислав Гуцанов: Искаме поне с 10% да свалим сивата икономика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поне с 10% надолу да бъде свалена сивата икономика. Това очерта като приоритет министърът на социалната политика и труда Борислав Гуцанов в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Трябва да се работи срещу сивата икономика. По някои данни сивият сектор надхвърля 30%. Министерството през последните месеци работи изключително активно, за да не може да продължат да се раздават пари под масата", каза Гуцанов.

По думите му е безспорно, че не стигат парите, но средната заплата се е повишила близо с 12%. "Една от целите на правителството е как да се повишава икономиката и оттам доходът на хората".

"Не достигат парите за майките и пенсионерите. Искаме да увеличим и едното и другото", каза още социалният министър.

"Пенсионната реформа ще приключи през 2037 г. Нека мине този период и тогава да правим резки движения. В пенсионната система трябва да има предсказуемост и спокойствие", уточни той.

Гуцанов коментира и посещението на Атанас Зафиров в Китай.

"Не знам защо се разиграва такава драма с това посещение. Отношенията между нашата партия и китайската са били много близки от години насам. Това не е държавно, а партийно посещение", уточни той.

По думите му е добре да имаме балансирана политика.

"Ако не беше този кабинет, ние щяхме да изтървем всички пари по плана за възстановяване и устойчивост. В момента с тези пари се прави ремонт на домовете за възрастни хора", каза още той.