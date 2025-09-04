Гроздан Караджов: Няма доказателства за смущения в GPS сигнала на самолета на Фон дер Лайен

Случаят със самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се заплита. Преди минути вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов съобщи, че всъщност няма доказателства, че GPS сигналът на самолета е бил заглушен, както и че никой от българското правителство не е съобщавал на запад, че има руска намеса.

За да твърдите, че нещо е факт, то трябва да бъде научно доказано. Ако вие кажете, че тук е 25 градуса, с един термометър ще го премерим. Пилотът казва, че има проблем, но с кой GPS? С кой? На компютъра, на земята? Имаме няколко агенции, които следят тази работа доста зорко. Нито тези на гражданската ни авиация - РВД, ГВА, нито тези на ВВС, които са в София и Пловдив, т.е. на двете места имаме доста сериозно радиочестотно наблюдение, нито дори Комисията за регулиране на съобщенията не показва срив в сигнала на GPS-a. Емпирично ние не намираме нито едно доказателство за това, каза министър Гроздан Караджов пред Би Ти Ви и повтори неколкократно, че доказателства за проблеми с GPS-a няма.

Нататък той отрече България да е съобщавала на западните партньори, че е имало руска намеса. От ЕК обаче официално обявиха, че тази информация идва от българските власти, което сега Караджов отрича. Заради това съобщение през последните дни темата се коментираше и на запад, Италия дори обмисля да засекрети полетите на политиците си. Намеса иначе отрече официално и Русия, но през последните дни и премиерът Росен Желязков, и вътрешният министър Даниел Митов коментираха, че заглушаването на сигнали от руска страна се е засилило откакто започна войната в Украйна през 2022 г. Сега Караджов обясни, че това се отнасяло само за Черноморието.

Такава комуникация от страна на българската държава не е имало. Аз съм български министър, казвам фактите - единственото, което ГВА е предала към европейската агенция по безопасността на авиацията е, че има доклад от разговора между кулата и пилота, че той има проблем с GPS-а. Той после след кацането благодари на air traffic контрольорите за доброто водене, казва, че имал само "miner issues" (б.а. - малки проблеми). Тепърва ЕАСА ще вади компютрите на борда и ще проверява, посочи още Караджов.