7 души са загинали, а 30 са ранени при катастрофи в страната за денонощие

1452
Седем души са загинали, а 30 са ранени при 26 тежки катастрофи в страната през последното денонощие. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Седем души са загинали, а 30 са ранени при 26 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР, цитирани от БТА.

В София са регистрирани две тежки и 19 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали четирима души. 

От началото на месеца са станали 65 катастрофи, със седем загинали и 75 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4565 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 291 души, а пострадалите са 5747.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г., се отчитат 10 по-малко загинали участници в движението през 2025 г., съобщиха от МВР.

 

