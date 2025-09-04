Хората трябва да лазят до домовете си заради ремонт във варненски квартал

Ремонт на пътя остави без достъп до домовете им жителите на варненския квартал „Галата". В някои участъци нивото е повдигнато с повече от половин метър, колкото е и разстоянието от тротоара до входовете на имотите. Заради това хората не могат да паркират автомобилите си, а други буквално лазят по насипите, за да достигнат пътя.

Дългоочакваният ремонт на улица "Зеленика Първа" започва в края на миналата година. Малко преди приключването му обаче живеещите в района вместо да се радват на новата придобивка, са неприятно изненадани. Петранка Бонева е на 90 години. Не може да слезе до къщата си без чужда помощ, защото рискува да падне, а когато реши да излезе на пътя, трябва да лази по насипа.

"Направихме тази площадка, за да идваме и да ползваме колата си, влизахме, както виждате и порта е направена. Но никой не ни предупреди, че предстоят такива ремонти и такива неща - при свършен факт виждам това... Не само за мен, че съм възрастна, но и за децата ми е страшно тук да пусна внуците и правнуците си", коментира Петранка Бонева, жителка на квартала.

Констатирайки куп нередности, докато тече ремонтът, хората там неведнъж търсят техническия ръководител на проекта. На никого от тях не е провървяло да го срещнат, разказват потърпевшите. А работниците от своя страна твърдят, че изпълняват всичко точно по проекта. Сред заданията явно се оказват и срязаните кабели за интернет. Един ден Маргарита Ламбова осъмва без достъп до мрежата.

"На мен ми прекъснаха интернета и то завинаги...оказва се, че ми унищожиха трасето, което не може да бъде възстановено и въпреки че до мен минава оптичен кабел и тъй като държавата не позволява поставяне на въздушни кабели по стълбовете за улично осветление, на 40 метра аз не мога да си прекарам вече кабел, тоест оставам без интернет, въпреки че работата ми е такава, че всекидневно ми трябва интернет. Аз работя с интернет. И никой не ми се извини, че всичко е унищожено, невъзстановимо", споделя тя пред БНТ.

"От 10 месеца ние страдаме де факто, защото в началото имаше едни ужасни вибрации, направо земетресение. Кихаме, кашляме, прозорци не могат да се отварят... Нашите интереси се игнорират, зачеркват - ние сме едни кръгли нули. Не знам кой е правил проекта и как го е правил, тъй като имам чувството, че този проект е правен на бюро, а не на терен", допълва още жената.

Преди да започне ремонтът, хората от улица "Зеленика Първа" са уведомени, че към всяка къща ще има подход. 10 месеца по-късно това се оказва мираж.

"Дори след последния слой асфалт ще имаме поне 7 сантиметра, които да прескачаме с колите си. Но това е основният бордюр. След него следва градински бордюр, като няма никакво снижаване на асфалта пред дворното място, а за тези три места, които са блокирани, защото остават под нивото на асфалта, просто нямам думи", разказва Ламбова.

"Надявам се без да съм голям оптимист, който го е направил е длъжен да ми осигури достъп до мястото, което е моя собственост. За него съм се грижила повече от 60 години и искам да съм сигурна, че когато си отида от този свят моите деца ще го ползват без да са застрашени от каквото и да било", добавя Петранка Бонева.

Проблемите на живеещите във варненския квартал "Галата" обаче не спират дотук. След ремонта, според тях, пътят е по-тесен и по-опасен, няма изградена и отводнителна система.

Тихомир Тимов от общинската дирекция по инфраструктура потвърди получаването на много сигнали от района.

"Като се стремим своевременно да отговаряме и когато има наистина допуснати някои неща, които трябва да претърпят промяна, които са за доброто на хората и на гражданите, своевременно се стремим да ги разрешаваме", заяви той.

Тихомир Тимов уточни, че целият проект е съгласуван с всички инстанции, и допълни, че поддържат връзка с мобилните оператори, за да получават винаги информация, ако има прекъснати кабели.

Тъй като срокът за завършване на обекта е 30 октомври, улицата все още не е в окончателния си вид, но част от проблемите хората ще трябва да решат сами след това, подчерта Тимов.

"След полагане на финалните пластове асфалт ще бъдат понижени бордюрите към всички достъпи, като те ще бъдат на 5-7 сантиметра, както е съгласно наредбата. На този път има имоти, които са на по-ниско ниво, други, които са на по-високо ниво, няма как пътят да се съобрази с имотите", разказа Тимов.

За да решат проблема, след довършването на вертикалната планировка собствениците ще трябва да направят подходи, макар и по-навътре в имотите си.