Исландец изчезна в София, търсят го от 18 август

Мъж от Исландия е изчезнал в София на 18 август. За случая съобщи сестрата на изчезналия във фейсбук публикация, споделяна многократно.

Олафур Аустман Торбьорнсон е последно видян на 18 август на бензиностанция ОМВ на столичния бул. "Г. М. Димитров". Висок е около 184 см, с тъмна коса и слабо телосложение. Когато за последно е видян е бил облечен с дънки и черна риза.

Бил е видимо не добре, без обувки, телефон и без лична карта.

"Полицията в Исландия и в България работят по случая, но до момента няма никаква информация. Ако някой го е видял след 18-ти август или има информация за местонахождението му, моля да се, моля, да се свържат със семейството [email protected] или да се свържат с полицията", пише сестрата на изчезналия мъж.