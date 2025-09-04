Росен Желязков: 5 минути е обикалял самолетът на Урсула фон дер Лайен преди да кацне, това е допустимо забавяне

5 минути е обикалял самолетът на Урсула фон дер Лайен преди да кацне на летище "Пловдив". Това е допустимо забавяне.
Това каза премиерът Росен Желязков по време на изслушване в пленарна зала относно проблема с GPS сигнала на самолета на шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при кацането ѝ на летище Пловдив. Не са установени аномалии, които да съответстват за нарушения на сигнала, както и няма данни за руска намеса или хибридна атака. Изслушването се състоя по предложение на Атанас Атанасов от ПП-ДБ.
Фон дер Лайен бе в България в неделя. Заедно с премиера Желязков посетиха Вазовските машиностроителни заводи. Визитата ѝ бе част от обиколка в 7 държави, намиращи се близо до войната между Русия и Украйна.
Според данните, които представи премиерът, от българска страна не са констатирани смущения в GPS сигнала, няма данни за външно въздействие и върху други самолети, прелетяли в района по същото време.
Между 29 август и 1 септември са правени измервания на националните станции за мониторинг на радиочестоти за граждански нужди и не е имало данни за изменяне на честотите на GPS, както и на честота на авиокулата в Пловдив.
"След проверка на записните данни на самолета видяхме, че няма индикации за притеснение от страна на пилота. 5 минути летателното средство е кръжало в зоната на изчакване, като през цялото време качеството на сигнала е било добро. Все пак, частични прекъсвания в сигнала са нормални в гъсто населените райони, а в този случай връзката е била непрекъсната", обясни още Желязков.
Той заяви, че официално никоя българска институция не е информирала ЕК за потенциална руска хибридна атака върху полета на Фон дер Лайен.
"Подобни смущения не се квалифицират като инциденти, които да изискват разследване. GPS все още е спомагателна система, не се приемат като достатъчно надеждни в авиацията. Пилотите са длъжни да имат предварително подготвен план за действие по време на полета. Самолетът е оборудван с достатъчно системи, които да гарантират безопасността му, осигурени са всички процедури за това", каза още Желязков.
И категорично заяви, че не става въпрос за хибридна атака, а за нарушения в честотите, като след старта на военните действия в Украйна през 2022 г. се наблюдават повишен брой подобни смущения. За целта по протокол на Агенцията за авиационна безопасност към ЕС се изисква информация за тях, прави се постоянен мониторинг и се докладват.
"Всички въздействия са насочени към излъчващите устройства, към сателитите. Смущава се неговия сигнал. За конкретния полет екипажът на самолета е информирал за смущения на сигнала от GMSS, което е стандартна процедура. Осъществено е нормално кацане, според въведените стандартни процедури за действия без усложнения и риск за хората на борда", обясни Росен Желязков.
В отговор на твърденията на ген. Атанасов, че се разпространява дезинформация от страна на правителството по темата, Желязков заяви, че подобни обвинения водят до "разруха и срив на демокрацията" и цялостно недоверие на гражданите към нейните принципи.
"По времето на Петков и по времето на Денков е имало двойно повече такива инциденти, отколкото по времето на Желязков", допълни той.