Росен Желязков: 5 минути е обикалял самолетът на Урсула фон дер Лайен преди да кацне, това е допустимо забавяне

5 минути е обикалял самолетът на Урсула фон дер Лайен преди да кацне на летище "Пловдив". Това е допустимо забавяне.

Това каза премиерът Росен Желязков по време на изслушване в пленарна зала относно проблема с GPS сигнала на самолета на шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при кацането ѝ на летище Пловдив. Не са установени аномалии, които да съответстват за нарушения на сигнала, както и няма данни за руска намеса или хибридна атака. Изслушването се състоя по предложение на Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

Фон дер Лайен бе в България в неделя. Заедно с премиера Желязков посетиха Вазовските машиностроителни заводи. Визитата ѝ бе част от обиколка в 7 държави, намиращи се близо до войната между Русия и Украйна.

Според данните, които представи премиерът, от българска страна не са констатирани смущения в GPS сигнала, няма данни за външно въздействие и върху други самолети, прелетяли в района по същото време.

Между 29 август и 1 септември са правени измервания на националните станции за мониторинг на радиочестоти за граждански нужди и не е имало данни за изменяне на честотите на GPS, както и на честота на авиокулата в Пловдив.

"След проверка на записните данни на самолета видяхме, че няма индикации за притеснение от страна на пилота. 5 минути летателното средство е кръжало в зоната на изчакване, като през цялото време качеството на сигнала е било добро. Все пак, частични прекъсвания в сигнала са нормални в гъсто населените райони, а в този случай връзката е била непрекъсната", обясни още Желязков.

Той заяви, че официално никоя българска институция не е информирала ЕК за потенциална руска хибридна атака върху полета на Фон дер Лайен. Росен Желязков и Урсула фон дер Лайен Снимка: Министерски съвет

"Подобни смущения не се квалифицират като инциденти, които да изискват разследване. GPS все още е спомагателна система, не се приемат като достатъчно надеждни в авиацията. Пилотите са длъжни да имат предварително подготвен план за действие по време на полета. Самолетът е оборудван с достатъчно системи, които да гарантират безопасността му, осигурени са всички процедури за това", каза още Желязков.

И категорично заяви, че не става въпрос за хибридна атака, а за нарушения в честотите, като след старта на военните действия в Украйна през 2022 г. се наблюдават повишен брой подобни смущения. За целта по протокол на Агенцията за авиационна безопасност към ЕС се изисква информация за тях, прави се постоянен мониторинг и се докладват. Премиерът Росен Желязков по време на изслушването в пленарна зала СНИМКА: Николай Литов

"Всички въздействия са насочени към излъчващите устройства, към сателитите. Смущава се неговия сигнал. За конкретния полет екипажът на самолета е информирал за смущения на сигнала от GMSS, което е стандартна процедура. Осъществено е нормално кацане, според въведените стандартни процедури за действия без усложнения и риск за хората на борда", обясни Росен Желязков.

В отговор на твърденията на ген. Атанасов, че се разпространява дезинформация от страна на правителството по темата, Желязков заяви, че подобни обвинения водят до "разруха и срив на демокрацията" и цялостно недоверие на гражданите към нейните принципи.

"По времето на Петков и по времето на Денков е имало двойно повече такива инциденти, отколкото по времето на Желязков", допълни той.