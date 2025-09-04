Борисов за визитата на Зафиров: Китай не е вражеска държава, но аз не пуснах хора от ГЕРБ

САЩ са били и винаги ще бъдат най-големия наш партньор, каза бившият премиер

Минути след като в пленарна зала Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ изчете декларация, в която поиска оставката на вицепремиера Атанас Зафиров заради посещението му в Китай, той бе защитен от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Не знам Китай да е обявен за вражеска държава! Не съм чул Европейската комисия да има директива срещу посещение в Китай. Опитват се да направят скандал там, където няма никакъв скандал", посочи бившият премиер. Освен това лидерът на ПП Асен Василев "работи много добре с Китай и с Китай трябва да се работи".

"Всяка партия има свои лидери и своя политика. Зафиров е там като лидер на партия и тя е била столетница и винаги е имала такава политика. Аз не се меся никога в работата на други партии", каза Борисов. Обясни, че БСП, с които са в коалиция, в каквато са били и ПП-ДБ, като социалистическа партия са отишли в Китай.

"Аз не съм ги избирал БСП и ИТН, и ДПС - "Ново начало" да ни подкрепят, защото са най-добрите и приемливите за ГЕРБ. Не бях избирал и ПП-ДБ, но математиката тогава изискваше да се направи сглобка, а сега - такова малцинство", обясни той.

"За да не бъде обвързано правителството, са отишли с техни пари по време на отпуск", каза бившият премиер.

А на журналистическа вметка, че Зафиров е застанал до диктатори като Путин, лидерът на ГЕРБ напомни: "По същата логика президентът Путин беше в САЩ с президента Тръмп".

"След като Путин е бил в САЩ и се е наредил до Тръмп, ние трябва да питаме защо наши хора са били в Щатите, по същата логика".

А скандалът със Зафиров и декларацията на ПП-ДБ били "поради липса на мотиви да се шуми и да се определя евроатлантическата ориентация".

Борисов обаче подчерта, че не е изпратил хора от ГЕРБ в Китай, въпреки получените покани. "Защото имаме много работа. Но България не е излязла от формата 16+, вече 17 с Гърция. Не съм чул Европа да има в лицето на външния си министър директива за посещение в Китай. Шефът на ЕЦБ Кристина Лагард беше в Пекин", заяви лидерът на ГЕРБ. Хора от партията не отишли в Китай и защото "там има лидери, които не са приемливи за нашата външно-политическа ориентация".

"Разликата между мен и другите политици в България е моят опит. Затова не съм изпратил представители на ГЕРБ", каза Борисов. И добави, че никой не може да спре един лидер на партия да отиде в Пекин, може само да му спре командировъчните.

"Голямата политика, голямата игра е по-сложна от тези глупости. Тръмп се шегува с тях в социалните мрежи, праща им поздрави... Най-големият ни евростратегически партньор", добави Борисов. И подчерта във връзка с Тръмп:

САЩ са били и винаги ще бъдат най-големият наш партньор, на Европа. Аз се съобразявам с избора на американските граждани, когато са избрали един човек, ние работим с тях.

За упреците, че изземва функциите на премиера и критиките за появата му в Сопот за сделката с "Райнметал", той обясни, че е получил покана да е там - защото е водил преговорите с концерна и трябвало да информира какво са се разбрали.

"Да сте ме видели в МС? Не съм стъпвал там. Да сте ме видели на друго посещение?", попита лидерът на ГЕРБ. Атакува и Асен Василев за разпадналите се структури на ПП в София, напомняйки, че ГЕРБ е на 20 г.

"Когато лидерът на ГЕРБ говори, всички в ГЕРБ мълчат. При нас има ред. Нашите партньори поставиха условие да не съм премиер, аз излъчих представител. Не разбирам Асен Василев в какво се съмнява - че Росен Желязков е член на ГЕРБ, че е пратен от ГЕРБ, или че ще се върне в ГЕРБ един ден?", гневен бе Борисов.

"Аз достатъчно сила и мощ имам като обикновен депутат. Моята парламентарна група е от 66 човека, другите са от по 10-11, това показва парламентарна мощ и сила. Това, че давам правилни решения е силата ми, в която другите в ГЕРБ се вслушват", добави той.

По повод протестите срещу "завладяната държава" и самия него Борисов заяви, че в момента недоволството не е насочено към решаване на реални проблеми.

„Това са професионални протестиращи. Няма протести за решение на проблеми, или да кажат коя е завладяната държава... Сега даже ми се ходи и на мен на протест – приятно е да пиеш бира и да викаш защо не работят тия", каза той. А на въпрос срещу какво би протестирал Борисов каза с полу усмивка: срещу завладяната държава.

Той иронизира и протестите "Вън Борисов и Пеевски от властта" като обясни, че и двамата не са във властта. "От коя власт да излязат? Искат да ми забранят да съм депутат? Те ме избират хората - с два пъти повече гласове отколкото тях", каза лидерът на ГЕРБ.