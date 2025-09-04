Издирват 31-годишен, размахвал нож и плашил, че ще заколи свищовлия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Досъдебно производство за закана с убийство е започнато в РУ Свищов, съобщи полицията.

На 3 септември около 20:50ч. постъпва сигнал от жител на град Свищов, че същата вечер пред павилион на заведение за бързо хранене в града непознат размахвал нож към него. Заплашил, че ще го убие и заколи.

След деянието мъжът се укрива. По-късно самоличността му е установена – криминално проявен мъж на 31 години от същия град. Оперативно-издирвателните мероприятия по задържането на продължават.

В РУ Свищов е образувано досъдебно производство.