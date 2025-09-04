ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо българите силно обичат фалшиви новини?

Мъж с електрическа тротинетка се блъсна в кола в Берковица, с положителна проба за амфетамин е

Камелия Александрова

2300
Мъж с електрическа тротинетка е пострадал от удар с лек автомобил в Берковица. Той е със счупени таз и две ребра. Потърсил помощ след 3 часа във Филиала за спешна медицинска помощ в Берковица и случаят е предаден на властите.

Инцидентът станал на 3-ти септември в 21 и 45 часа на улица „Александровска". Извършени са проби за употреба на алкохол и наркотични вещества като пробата на мъжа с тротинетката е положителна. Уредът отчита наличие на амфетамин. Пострадалият е откаран в монтанската болница и е настанен със средна телесна повреда в ортопедично отделение без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.. 343, АЛ.1 "Б" ВР. чл..342, ал. .1 от НК.

