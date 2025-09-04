ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо българите силно обичат фалшиви новини?

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21229852 www.24chasa.bg

Митничари задържаха голямо количество наркотици на Капитан Андреево

2320
Наркотик Снимка: pixabay

От пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив съобщиха, че е разкрито голямо количество наркотични вещества на Граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево.

По-късно днес ще бъдат оповестени подробности по случая. В брифинга ще участват Иван Стоянов, окръжен прокурор на Хасково, Емил Борисов, заместник-директор на Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП ), Атанас Куртов, началник на отдел в ГДБОП за Южна България, Стефан Бакалов, началник на отдел „Борба с наркотрафика", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" към Агенция „Митници", и Филип Николов, началник на Митнически пункт Капитан Андреево.

Брифингът ще се състои в залата на Областната дирекция на МВР в Хасково, съобщи БТА.

Наркотик Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание