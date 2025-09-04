ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо българите силно обичат фалшиви новини?

Без книжка е един от шофьорите от тежката катастрофа с четирима загинали край Константиново

Жестоката челна катастрофа на изхода за село Константиново

Единият от водачите във вчерашната катастрофа с четирима загинали до село Константиново е неправоспособен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

При челен удар на два леки автомобила на прав участък на пътя Хасково - Симеоновград в 13:16 часа вчера четирима души загубиха живота си. Шофьорът без книжка е бил на възраст 32 години от Симеоновград.

Загиналите са трима мъже и жена. Двама са с опасност за живота, а други двама – без опасност за живота, допълват от полицията.

Снощи тежко пострадало в инцидента 14-годишно момче бе транспортирано с медицински хеликоптер в "Пирогов".

Работата по разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.

