Задържаха мъж, счупил ребро на приятелката си в Смолян

Валентин Хаджиев

37-годишният мъж е задържан за домашно насилие. Снимка: pixabay

37-годишен мъж от Смолян е задържан за едно денонощие за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие. Мъжът е упражнил физическо насилие над 22-годишна жена, с която съжителства на семейни начала. При свада между тях той е ритнал с крак в тялото и й счупил ребро, съобщи полицията.
По случая е образувано бързо производство.

