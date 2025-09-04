Задържаха мъж, счупил ребро на приятелката си в Смолян

37-годишен мъж от Смолян е задържан за едно денонощие за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие. Мъжът е упражнил физическо насилие над 22-годишна жена, с която съжителства на семейни начала. При свада между тях той е ритнал с крак в тялото и й счупил ребро, съобщи полицията.

По случая е образувано бързо производство.