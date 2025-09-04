Инструктират всички водачи в електротранспорта и затягат мерките за безопасност след дерайлиралия трамвай

Транспортната комисия поиска план за действие и нови мерки за сигурност от "Столичния електротранспорт"

Ватманът на дерайлиралия трамвай до Румънското посолство не спазил всички изисквания за обезопасяване, но съветници настояха той да не бъде уволнен

Извънреден инструктаж по мерките за безопасност ще бъде проведен на всички водачи и служители, отговарящи за експлоатационната част в "Столичен електротранспорт". Освен това ще се реорганизира цялата структура в общинското предприятие, която отговаря за безопасността на движението. Това заяви шефът на "Столичен електротранспорт" инж. Евгений Ганчев, който бе изслушан на извънредно заседание на транспортната комисия в СОС.

То бе свикано, след като във вторник трамвай дерайлира и се блъсна в подлеза на Румънското посолство, помитайки паркиралите наоколо автомобили. При инцидента по чудо нямаше пострадали. Впоследствие стана ясно, че ватманът е оставил мотрисата, за да си купи кафе, а трамваят е задвижен от младеж, който дръпнал лоста на максимална скорост през оставения отворен прозорец. Оказа се, че младежът е криминално проявен.

Ганчев обясни, че инцидентът е станал в 4,43 ч във вторник на бул. "Шипченски проход", когато мотрисата трябвало да се включи по линия 22.

"Той слиза нерегламентирано да си купи кафе, като извършва само част от необходимите действия за обезопасяване на мотрисата. Не са изпълнени две от тях, които касаят пантографа и ключа. След това стана ясно, че външни лица през едно от страничните стъкла пипат джойстика и задвижват мотрисата. За щастие, при инцидента няма пострадали", обясни инж. Ганчев.

Той беше категоричен, че този тип трамваи е невъзможно да самопотеглят без човешка намеса.

По думите му ватманът ще понесе дисциплинарна отговорност, но инж. Ганчев не уточни дали това ще е най-тежката възможна - уволнение. Предстои да се изясни и дали прозорецът е бил отворен или не.

Щетите, нанесени по двете мотриси са за около 25 000 лв. за всяка. Едната може да се ремонтира, а другата вече ще се ползва само за резервни части. Нанесените щети по подлеза, петте автомобила и един микробус ще се поемат от застраховката, но ще се търси и отговорност от виновните лица.

Ганчев подчерта, че подобен инцидент в последните години не се е случвал, а с тези мотриси - изобщо не е имало.

Председателят на транспортната комисия Иван Таков настоя дружеството да представи план за действие и предприетите мерки, за да не се повтарят в бъдеще подобни инциденти.

Че вината не е само на ватмана и той не трябва да бъде уволняван, настоя общинската съветничка Ваня Григорова.

"На тях им се случва да слязат от трамвая, защото имат елементарни чисто човешки нужди - да се нахранят и да пият кафе. Трябва да се осигури възможност на водачите поне на последните спирки да има от къде наблизо да си вземат храна и кафе, защото при 10 часа работа очевидно е невъзможно те да не напускат превозното средство", каза Григорова.

Тя добави, че релсовите пътища в столицата са в драматично състояние, същото било състоянието и на подвижния състав.

"Никой не обръща внимание на това, докато не стане инцидент. Не е като да не е говорено за тези неща, но никой не ни чува, докато не умре някой. Слава Богу при този инцидент няма жертви", добави Григорова.

Андрей Зографски от "Спаси София" пък настоя общината да започне да изпълнява решенията на СОС за осигуряване на средства за ремонт на релсов път и за покупка на нови превозни средства. Той добави, че вече 15 месеца София няма зам.-кмет по строителството, а временно изпълняващ длъжността, а от 6 месеца липсва и зам.-кмет по транспорта.

Карлос Контрера от ВМРО поиска най-късно догодина на превозните средства на градския транспорт да се сложат видеорегистратори.

През 2023 г. са станали 479 пътни инцидента с превозни средства на електротранспорта, а през 2024 - 528. По вина на водачи от електротранспорта през 2023 г. те са 91, а през 2024 г. - 79. Средно годишно има по един загинал при такова произшествие, докладва още Ганчев.

Той напомни, че ремонтът на релсовите пътища се възлагат от общината, а средната възраст на инфраструктурата е 30 г. За тази година за такива ремонти са предвидени 5 млн. лв., а за миналата са били 3 млн. лв. По думите му годишно трябва да се ремонтира поне 15-20 км релсов път, а общо в посока в столицата той е с дължина 207 км.

Ганчев изброи всички обявени от дружеството процедури за доставка на нови превозни средства - за общо 75 тролея, 50 електробуса и 108 трамвая. Някои от тях са в напреднал етап и могат да бъдат финализирани бързо, но няма осигурено финансиране, обясни той.

"Всички говорите, че трябвало да се свали пантографа, но не знаете, че това разрежда батериите, после не може да се вдигне, вика се авариен екип и се блокира движението. Говорите за инструктажи, но това е пунта мара - дават ти един лист, подписваш се и сядаш да караш. Трябва да се направят периодични служебни беседи, на които да се напомня на водачите какво може и какво не може да правят. Не ватманът е причинил щетите. Той е с 30-годишен стаж, без сериозни провинения и му остава малко време до пенсия, Не смятам, че след като е дал целия си трудов живот на дружеството, трябва да бъде уволняван, защото не той е бутнал трамвая. Трябва да бъде наказан, но не и уволнен", каза общинският съветник от БСП Иван Кирилов.