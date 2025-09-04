ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Генерален адвокат отхвърли наложената с тълкувател...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21230255 www.24chasa.bg

ЕРМ Запад стартира кампания за превенция сред младежите „Животът струва повече от лайковете“ advertorial icon

1176
Снимката е предоставена от Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община.

Електроразпределителни мрежи Запад  (ЕРМ Запад) стартира информационна кампания под надслов „Животът струва повече от лайковете“, насочена към превенция на рисковото поведение сред деца и тийнейджъри, свързано с качване на електрически стълбове и съоръжения с високо напрежение за заснемане на „екстремни“ видеа и снимки за социалните мрежи.

Кампанията цели да повиши информираността за реалните опасности от токов удар, падане и фатални инциденти, които могат да възникнат при подобни действия. С тревога се наблюдава нарастваща тенденция сред младите хора да търсят популярност чрез рискови предизвикателства, често вдъхновени от социалните медии.

Основните послания с хаштаг #StayAliveChallenge – „Животът струва повече от лайковете“, са:

  • „Животът ти е по-ценен от всяко стори.“
  • „Не си играй с напрежението – играй с въображението.“
  • „Лайковете изчезват. Последиците остават.“

Кампанията е насочена към ученици на възраст между 8 и 18 години, както и техните родители и учители, които играят ключова роля в превенцията.

Тя ще включва образователни видеа и инфографики в TikTok, Instagram и YouTube, разпространение на печатни материали, партньорства с разпознаваеми сред тийнейджърите лица и други активности. Целта е постигане на повишена информираност и промяна в поведението, намаляване на инцидентите, свързани с електрически съоръжения, и създаване на култура на безопасност и отговорност сред младите хора.

ЕРМ Запад кани всички заинтересовани организации, институции, медии и създатели на съдържание да се включат като партньори в кампанията „Животът струва повече от лайковете“.

Снимката е предоставена от Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание