Електроразпределителни мрежи Запад (ЕРМ Запад) стартира информационна кампания под надслов „Животът струва повече от лайковете“, насочена към превенция на рисковото поведение сред деца и тийнейджъри, свързано с качване на електрически стълбове и съоръжения с високо напрежение за заснемане на „екстремни“ видеа и снимки за социалните мрежи.

Кампанията цели да повиши информираността за реалните опасности от токов удар, падане и фатални инциденти, които могат да възникнат при подобни действия. С тревога се наблюдава нарастваща тенденция сред младите хора да търсят популярност чрез рискови предизвикателства, често вдъхновени от социалните медии.

Основните послания с хаштаг #StayAliveChallenge – „Животът струва повече от лайковете“, са:

„Животът ти е по-ценен от всяко стори.“

„Не си играй с напрежението – играй с въображението.“

„Лайковете изчезват. Последиците остават.“

Кампанията е насочена към ученици на възраст между 8 и 18 години, както и техните родители и учители, които играят ключова роля в превенцията.

Тя ще включва образователни видеа и инфографики в TikTok, Instagram и YouTube, разпространение на печатни материали, партньорства с разпознаваеми сред тийнейджърите лица и други активности. Целта е постигане на повишена информираност и промяна в поведението, намаляване на инцидентите, свързани с електрически съоръжения, и създаване на култура на безопасност и отговорност сред младите хора.

ЕРМ Запад кани всички заинтересовани организации, институции, медии и създатели на съдържание да се включат като партньори в кампанията „Животът струва повече от лайковете“.