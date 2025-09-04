ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Генерален адвокат отхвърли наложената с тълкувател...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21230338 www.24chasa.bg

Сърбин е тежко пострадалият, транспортиран с въздушна линейка от Видин до София

Валери Ведов

[email protected]

2884
Въздушната линейка СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Сърбин е тежко пострадалият, когото транспортираха с въздушна линейка от Видин до София след удар от камък.

Инцидентът е станал на път Е-79 край видинското село Гара Срацимир. При разминаване от неустановено към момента превозно средство изхвърчал камък (с размери около 9.5Х12 см), който счупил предното панорамно стъкло на лек автомобил.

Чупейки стъклото, камъкът ударил главата на 33-годишния водач, сръбски гражданин. Мъжът бил транспортиран веднага във видинската болница, а там медиците констатирали черепна травма.

Впоследствие пострадалият е транспортиран с въздушна линейка в столично лечебно заведение. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Разследването по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство по описа на полицията в Кула.

Въздушната линейка СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание