Сърбин е тежко пострадалият, транспортиран с въздушна линейка от Видин до София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сърбин е тежко пострадалият, когото транспортираха с въздушна линейка от Видин до София след удар от камък.

Инцидентът е станал на път Е-79 край видинското село Гара Срацимир. При разминаване от неустановено към момента превозно средство изхвърчал камък (с размери около 9.5Х12 см), който счупил предното панорамно стъкло на лек автомобил.

Чупейки стъклото, камъкът ударил главата на 33-годишния водач, сръбски гражданин. Мъжът бил транспортиран веднага във видинската болница, а там медиците констатирали черепна травма.

Впоследствие пострадалият е транспортиран с въздушна линейка в столично лечебно заведение. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Разследването по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство по описа на полицията в Кула.