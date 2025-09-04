С 2 милиона лева Пожарната в Пловдив блесва, ще си прави ток сама (Снимки)

Времето за реализация на проекта е ограничено, работата трябва да приключи до средата на следващата година

Топлоизолация на стените, покрива и пода, подмяна на дограмата, високоефективна отоплителна система, фотоволтаична централа и енергоспестяващо осветление - това предполага основното обновление на сградата на Първа служба на Пловдивската пожарна, което стартира в най-скоро време.

"Това е едно събитие, което очаквахме доста дълго време", обяви шефът на Регионалната дирекция старши комисар Васил Димов. Стойността на проекта е малко над 2 млн. лв., основната част от парите са по Плана за възстановяване, а процедурите по кандидатстване започнали през 2022-а. Договорът обаче бил сключен 2 години по-късно и чак сега има възможност да започнат строителните работи. Сградата на Първа служба, която ще бъде обновена. Снимка: Никола Михайлов

Крайният срок работата да приключи е 30 юни 2026 г. "Времето за реализация е доста ограничено. Надяваме се през май да се похвалим със завършен проект", каза Димов.

По Плана за възстановяване. са одобрени са 140 проекта, като този за Първа служба е класиран на осмо място. "Екипът се справи доста добре, много работа отне", посочи директорът. Той добави, че това е една стъпка напред за подобряване на условията на труд на пожарникарите, но категорично няма да реши всички проблеми на пожарната.

"За жалост през годините сградният фонд в Регионалната дирекция, а и в страната като цяло, винаги е поддържан частично. Не е имало цялостно решение и се надяваме с такъв подход да имаме добре изглеждащи сгради", заяви ст. комисар Димов. Целта обаче не е просто комплексът на първа служба, който е с около 2000 кв. метра разгъната застроена площ, да блесне и огнеборците да работят в по-приятна обстановка. С изпълнението на проекта сградата ще стане енергийно ефективна. "Задачата е от клас Е да станем клас А", обясни шефът на пожарната. Затова и ще бъде изградена фотоволтаична система, която да произвежда тока за собствените нужди на службата. Старши комисар Димов обясни, че по проекта е работено с години. Снимка: Никола Михайлов

Архитект Магдалена Брандийска посочи, че при изготвянето на проекта целта е била да бъдат запазени културните достойнства на над 100-годишната сграда паралелно с модернизацията. "Този проект ни напомни, че сградите не са само тухли, бетон и стъкло. Пожарната е дом и работно място за хора, които всеки ден се изправят пред стихии", каза тя.