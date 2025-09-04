Асен Василев: Опитността на Борисов ни държа 15 г. извън Шенген

Според него действия като посещението на Зафиров в Китай "подкопават значително доверието в нашата държава и пречат да станем богата държава"

Не е окей да седиш между два стола. България е в ЕС, в НАТО, има ясни съюзници, има ясни доктрини и не може да прави действия, които не са съгласувани с българския национален интерес, с МВнР и със съюзниците. Такива действия подкопават значително доверието в нашата държава и пречат да станем богата държава.

Това коментира в кулоарите на парламента лидерът на ПП Асен Василев. Изявлението му бе провокирано от решението на председателя на БСП Атанас Зафиров, който е и вицепремиер, да посети Китай по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.

Според Василев, ако България влезе в БРИКС, тя ще е най-богатата държава като БВП на глава от населението. Там ли искаме да сме, или да живеем в Европа - като Франция, Германия и всички други европейци.

Той обаче се измъкна и от въпросите за бизнеса му с Китай. "Да, работил съм с Китай и съм продавал на китайска фирма българска технология, която съм разработил", призна той. Това обаче нямало нищо общо с настоящата ситуация - представлявал само фирмата и себе си, а не държавата.

От изявленията, които чухме по-рано днес, и от премиера, и от Бойко Борисов стана ясно, че нямат намерение да вземат никакви мерки относно посещението на Атанас Зафиров в Китай, което не е ясно дали е било официална държавна визита или не, гневен бе Василев. И лидерът на ГЕРБ и министър-председателят Росен Желязков обаче вече подчертаха, че Зафиров е в Пекин по време на отпуската си, а Борисов добави, че посещението е за сметка на БСП.

Лидерът на ПП напомни и тазсутрешното изявление на Борисов, че не е пратил никого от ГЕРБ в Китай, благодарение на опита си. "Точно тази му опитност ни държа 15 г. извън Шенген!", каза той.

Василев отправи и няколко въпроса към правителството:

Официална правителствена делегация ли е била или не. Участвало ли е българското посолство в организирането на тази визита? Знаели ли са премиерът и Борисов?

Според Василев ако Зафиров е отишъл в Китай без премиерът да знае за това, то той трябва да си подаде оставката.