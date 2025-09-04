Остава в ареста учителят Христо Кирев, обвинен в педофилия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийският градски съд потвърди решението на по-долната инстанция и остави за постоянно в ареста 31-годишния учител по физкултура Христо Кирев, обвинен в педофилия. Решението на съда е окончателно, пише БТА.

Мъжът, който е и бивш национал по футбол е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, учащо в същото училище. Кирев има син на 3 години.

На 28 август Софийският районен съд постанови "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия. 31-годишният мъж преподава в учебно заведение на територията на София.

Два дни по-рано Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност учителя за сексуално престъпление спрямо момичето, ненавършило 14-годишна възраст. Законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата.

Родителите на 13-годишната ученичка са знаели за сексуалната връзка с нейния учител. Учителите - също, но те подали сигнал в полицията.

Думите на адвоката на Кирев предизвикаха буря от реакции. Пред медиите той прехвърли вината на ученичката. Според него момичето дори не е дете.

„Тя не е дете. Знаете как се развиват 13-годишните днес. Ние сме обвинени по текст от 1968 година. Проблемът е чисто морален и психологически, защото инициативата за цялата връзка е от страна на ученичката", заяви адвокат Петър Чалъмов, след като клиентът му беше задържан за постоянно.