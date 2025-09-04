Скандал между бащи завърши с шамар за дете, то е в болница с комоцио

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 22 ч. на 3 септември в РУ - Самоков постъпил сигнал, че при възникнал конфликт в с. Злокучене е пострадало дете. Това съобщиха от МВР - София.

На място били изпратени полицейски служители. Те изяснили, че при възникнал скандал между бащите на две деца, единият от тях е ударил шамар на дъщерята на другия, при което тя е паднала на асфалта и си е ударила главата.

6-годишното момиче е настанено в столична болница с комоцио. Извършителят е задържан в полицейския арест.

По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.