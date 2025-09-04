"Седмица на отворените врати“ ще се проведе в Тубдиспансера в Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кампанията „Седмица на отворените врати", която включва безплатен скрининг за туберкулоза, ще се проведе в периода 15 – 26 септември в Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Инициативата е на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков". Всеки работен ден от 9 до 12 ч. лекари ще консултират пациенти в болницата на ул. „Алея Лилия" 1.

Дейностите ще включват анкета, консултации със специалисти, прегледи и допълнителни изследвания на лица със съмнения за туберкулоза. Записванията се извършват на телефони 082/813964 и 082/813900.

Данните показват, че инициативата осигурява добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция, както и възможност за своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата на предаване на заболяването.

През 2024 г. заболяемостта от туберкулоза в страната е 13.7 на 100 000 население, като са регистрирани 913 нови случая. За сравнение – през 2014 г. те са били 1 872, като се запазва тенденцията заболяването да засяга по-често мъже, отколкото жени.