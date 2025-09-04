56-годишна задържана за насилие над майка си в Стара Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена на 56 години е задържана за домашно насилие над майка си в Стара Загора. Това съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Вчера на спешния телефон 112 е получен сигнал от 46-годишна жена, че нейна съседка на 76 г. ѝ е споделила, че дъщеря ѝ упражнява домашно насилие спрямо нея.

На място е изпратен полицейски екип, който е задържал дъщерята на пострадалата.

По случая е образувано досъдебно производство.

През април мъж на 72 г. пострада след побой, нанесен от сина му в Стара Загора.

Районната прокуратура в Стара Загора е ръководила разследвания по 237 досъдебни производства за престъпления, извършени в условията на домашно насилие през миналата година. Това е с близо 100 случая повече в сравнение с 2023 година, предава БТА.