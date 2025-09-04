ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Павлина Панова: Призвани сме да бъдем пазители и изразители на правовия ред в Европа

Павлина Панова, председател на Конституционния съд

„Ние, конституционните съдии, върховните съдии и съдиите от Съда на Европейския съюз сме не просто представители на висши правораздавателни институции, ние сме призвани да бъдем пазители и изразители на колективното самосъзнание, на правовия ред в Европа, понеже именно на нас европейските народи са поверили отговорността на върховни бранители на правото, човешките права и основите на самата конституционна демокрация." Това каза председателят на Конституционния съд Павлина Панова в словото си при откриването на международната конференция EUnited in diversity III („Единни в многообразието" III), която Конституционният съд на Република България и Съдът на Европейския съюз (СЕС) организират в София.

В третото издание на форума, който се състои на две години, участват представители на юрисдикциите на 21 държави членки на ЕС. Основната тема на събитието е „Ролята на конституционното правосъдие в общия правен ред на ЕС", пише БТА. 

Павлина Панова, председател на Конституционния съд

