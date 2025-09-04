ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Генерален адвокат отхвърли наложената с тълкувател...

Юри Велев за GPS инцидента: Теренът е изключително хлъзгав откъм наративите

2040
Юри Велев КАДЪР: NOVA NEWS

Теренът е изключително хлъзгав откъм наративите. Така зам.-главният редактор на "24 часа" Юри Велев коментира инцидента с GPS сигнала при кацането на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив в неделя.

"Чух изслушването на министър-председателя Росен Желязков в Народното събрание по въпроса със заглушаването на GPS сигнала и се оказа, че всичко е точно. Което не попречи въпросът да стигне лично до президента Тръмп", каза той.

"Светът остана с впечатление, че една проруска държава върши лоши работи", допълни Велев пред NOVA NEWS. 

"За мен основният въпрос, който остана неизяснен, е какво точно се е случило. Не сме чули нищо от екипажа. Как се стигна до това разминаване на разказите за случката", попита Велев.

Юри Велев КАДЪР: NOVA NEWS

