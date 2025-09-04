Депутатите отхвърлиха ветото на президента Румен Радев върху Закона за държавните имоти

Депутатите отхвърлиха ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за държавната собственост, чрез които бе одобрена продажбата на 4400 държавни имота с отпаднала необходимост.

Това стана със 126 гласа "за"- от ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП, ИТН и тримата независими депутати, напуснали Алианса за права и свободи на Ахмед Доган. "Против" гласуваха 46 от ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие".

Първоначално законопроектът беше приет още на 31 юли, в последния работен ден за предходната парламентарна сесия.

В сряда правната комисия в парламента също отхвърли ветото, което президентът наложи за продажбата на 4400 държавни имота и още днес то влезе като трета точка в дневната програма на депутатите.

Радев наложи ветото на 11 август, по време на парламентарната ваканция. Според него с промените се отнемали установени в закона гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата. С една от промените, срещу която възразяваше президентът, се улеснявала продажбата на имуществото на предприятия, включени в т.нар. забранителен списък по Закона за приватизация и следприватизационния контрол.

По време на заседанието на комисията, депутатът от ДПС-Ново начало Хамид Хамид заяви, че в искането на държавния глава имало норми, които си заслужавало да бъдат приети. Напомни също, че лидерът на партията Делян Пеевски ще внесе проект, с който се въвежда „пълна забрана за продажба на държавно имущество" и се закриване Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Заявка, че ще подкрепят ветото в пленарна зала пък дадоха от ПП-ДБ, МЕЧ и "Възраждане". От групата на Костадин Костадинов обаче обявиха, че до края на септември ще бойкотират заседанията на Народното събрание, след като в първия ден след 33-дневната ваканция, депутатите отново отказаха да подкрепят искането им за референдум срещу приемането на еврото.

Изказване имаше само от групата на МЕЧ, като те отново заявиха, че подкрепят ветото на президента и няма да отхвърлят предложенията му.

"Когато се приемат закони е важно да се разглежда с каква цел се прави това. Но в случая целта е различна- в момента е да се продадат 4400 държавни имота. Многократно ни обясняваха, че са с отпаднала необходимост, но те не са. Просто вашето управление, на ГЕРБ, е слабо. Затова те са западнали и искате да ги продадете. Това е може би най-голямата приватизация от 1996 г. насам. Готви се още отпреди няколко месеца, Росен Желязков ще остане в историята като червенделестия Иван Костов, с втората най-голяма приватизация в историята", заяви от трибуната на парламента депутатът от групата Христо Расташки.

От МЕЧ щели да се погрижат държавните имоти да не излизат на търгове, независимо дали се приеме този закон, допълни Расташки.