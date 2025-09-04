Пиян норвежец се преобърна с тротинетка в Слънчев бряг

Превозното средство било без регистрационни номера

Пиян норвежец се преобърна с тротинетка без регистрационни номера на алея в Слънчев бряг, съобщават от полицията. Туристът е получил повърхностни наранявания, но е настанен за лечение в бургаска болница.

Инцидентът става на прав участък пред хотел "Тиара бийч" около 20 часа на 3 септември. Поради движение с несъобразена с пътните условия скорост и загуба на управление, електрическата тротинетка се преобръща на алеята. Норвежецът е тестван за употреба на алкохол, при което дрегер отчел 1,29 промила.