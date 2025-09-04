Хванаха шофьорка на 2 вида дрога зад волана в Добрич, намерили канабис у нея

Дрогирана с амфетамин и метаамфетамин.шофьорка предава при проверка в Добрич и количество канабис.На 3 септември, около 13:25 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Опел", управляван от 36-годишна жена. При извършената проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за амфетамин и метаамфетамин. В хода на проверката жената предава и суха тревна маса, реагираща на канабис. Задържана е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

На 3 септември, около 18:10 часа в село Карапелит при проверка на лек автомобил „Ситроен", управляван от 46-годишен мъж,.тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за амфетамин. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.В хода на проверката в пътник в автомобила - жена на 43 години, е установена суха тревна маса, реагираща на канабис. Тя е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.