Ректорът на Академията на МВР: Дроновете са опасност и предизвикателство

Дроновете представляват опасност и предизвикателство, което изисква и необходимия отговор. Това каза пред журналисти старши комисар проф. д-р Иван Видолов, ректор на Академията на МВР. Той подчерта, че дроновете навлизат навсякъде в нашия живот, като в момента са и основно средство за водене на война.

В Академията на МВР днес се състоя демонстрация на технологии за противодействие на заплахи с дронове и реакция при инциденти с висока степен на риск, предава БТА.

„Академията на МВР и министерството започнаха сътрудничество с ΑΧΟΝ, във връзка с въвеждането на нови иновативни продукти в дейността на полицията. Те са една абсолютна необходимост. Тези нови системи са свързани с прилагането на тейзъри и боди камери. По своята същност тези системи не само подпомагат дейността на полицията, но и предоставят сигурност, осигуряват пропорционалност на използваните физически сила и помощни средства", разказа още Видолов.

Той подчерта, че демонстрираната днес система дава възможност дронът да бъде засечен в обхват от пет километра, той да бъде деактивиран и приземен, както и да бъде засечен неговия оператор.

Новите технологии трябва да бъдат съпътствани с обучението на хората. В момента МВР не разполага с такива системи, но ги изпитва с оглед на възможностите за тяхното използване, стана известно от думите му.

Старши преподавателите в катедра „Специална полицейска тактика" на Академията на МВР – Крум Стоименов и Марин Григоров, също разясниха на присъстващите подробности за антидрон системата, както и за работата на помощните средства като тейзър и боди камери.