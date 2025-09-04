Мъж е ранен в челната катастрофа на пътя Пазарджик-Пещера

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж е пострадал в челната катастрофа на пътя Пазарджик - Пещера, която стана по-рано в четвъртък.

Инцидентът е станал след село Радилово в посока Пазарджик,съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

68-годишен водач на лек автомобил "Пежо" от гр. Пещера се е блъснал последователно в насрещно движеща се "Шкода" и друго "Пежо".

Пострадал е 68 - годишният мъж, който е транспортиран за преглед в МБАЛ - Пазарджик. Временно пътят е затворен от екипи на РУ Пещера и сектор" Пътна полиция". Въведен е обходен маршрут през село Капитан Димитриево.