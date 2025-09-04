ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сърбия е на 22-ро място в света по участие на жени...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21231391 www.24chasa.bg

Мъж е ранен в челната катастрофа на пътя Пазарджик-Пещера

Диана Варникова

[email protected]

2236
Катастрофата на пътя Пазарджик - Пещера СНИМКА: Фейсбук/Георги Илиев

Мъж е пострадал в челната катастрофа на пътя Пазарджик - Пещера, която стана по-рано в четвъртък. 

Инцидентът е станал след село Радилово в посока Пазарджик,съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

68-годишен водач на лек автомобил "Пежо" от гр. Пещера се е блъснал последователно в насрещно движеща се "Шкода" и друго "Пежо".

Пострадал е 68 - годишният мъж, който е транспортиран за преглед в МБАЛ - Пазарджик. Временно пътят е затворен от екипи на РУ Пещера и сектор" Пътна полиция". Въведен е обходен маршрут през село Капитан Димитриево.

Катастрофата на пътя Пазарджик - Пещера СНИМКА: Фейсбук/Георги Илиев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол