ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С малко труд и обикаляне по сергиите бурканче люте...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21231461 www.24chasa.bg

Тодор Деянов е новият зам.-апелативен прокурор на Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1272
Тодор Деянов е новият зам.-апелативен прокурор на Пловдив.

Бил е административен ръководител на Окръжната прокуратура в Смолян

Тодор Деянов встъпи в длъжност като зам.-административен ръководител на Апелативната прокуратура в Пловдив, съобщиха от държавното обвинение.

Това стана на официална церемония, на която присъстваха и.ф. апелативният прокурор Тихомир Стоев, зам.-окръжният обвинител Анна Викова, районният прокурор Петър Петров и други съдебни служители.

На 20 август 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС назначи Тодор Деянов за заместник-апелативен прокурор, като освободи от тази длъжност прокурор Румен Попов.

Тодор Деянов има над 26 години юридически стаж, като от 25 г. е в органите на съдебната власт. Работил е като съдия и прокурор, бил е председател и заместник-председател на Райония съд в Смолян, административен ръководител на Окръжната прокуратура в Смолян, както и на Апелативната прокуратура в Пловдив.
И.ф. апелативен прокурор на гр. Пловдив Тихомир Стоев и колегите пожелаха здраве и успешна професионална реализация на новия заместник-административен ръководител.

Тодор Деянов е новият зам.-апелативен прокурор на Пловдив.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол