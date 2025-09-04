Тодор Деянов е новият зам.-апелативен прокурор на Пловдив.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бил е административен ръководител на Окръжната прокуратура в Смолян

Тодор Деянов встъпи в длъжност като зам.-административен ръководител на Апелативната прокуратура в Пловдив, съобщиха от държавното обвинение.

Това стана на официална церемония, на която присъстваха и.ф. апелативният прокурор Тихомир Стоев, зам.-окръжният обвинител Анна Викова, районният прокурор Петър Петров и други съдебни служители.

На 20 август 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС назначи Тодор Деянов за заместник-апелативен прокурор, като освободи от тази длъжност прокурор Румен Попов.

Тодор Деянов има над 26 години юридически стаж, като от 25 г. е в органите на съдебната власт. Работил е като съдия и прокурор, бил е председател и заместник-председател на Райония съд в Смолян, административен ръководител на Окръжната прокуратура в Смолян, както и на Апелативната прокуратура в Пловдив.

И.ф. апелативен прокурор на гр. Пловдив Тихомир Стоев и колегите пожелаха здраве и успешна професионална реализация на новия заместник-административен ръководител.