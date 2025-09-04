Шампиони чистиха запусната чешма край Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световен и Европейски шампиони се включиха в гражданската инициатива за почистване на „Чешмата на здравето" в местността Козлуджа край Велико Търново. Мястото е едно от предпочитаните за разходки и велотуризъм от жители и гости на града, но бе превърнато в микросметище, казват инициаторите.

Железният Петър Роглев, който е Световен шампион по канадска борба и току що получилият европейска титла от първенството в Констанца Вилизар Михайлов, както и Емил Славчев, също с титла от еврошампионата, бяха част от групата, организирана от будните великотърновци Венцислав Узунов и Недялко Неделчев.

За близо 5-часов труд бяха събрани над 60 чувала с отпадъци.

След съответната процедура, ще бъде прибран и депониран и изоставеният автомобил край нея.

Неотдавна същата група почисти и облагороди района около популярната чешма в с. Самоводене - „Агойца" и местността „Паметниците".