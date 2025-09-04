66 пощенски станции в Добричко ще обменят левове в евро за хората от 208 села

„Пощенските станции в област Добрич са готови за обмяната на левовете в евро. Сменени са компютрите. В една трета от тях е сменена и сигнално-охранителната техника. Предстои да въдедем специално видеонаблюдение, да осигурим машини за броене на банкноти и монети. Провежда се обучение на пощенските служители", съобщи на среща в село Батово в рамките на информационна кампания за превалутирането на пенсии и обезщетения във връзка с предстоящото приемане на еврото ръководителят на Областната пощенска станция – Добрич, инж. Светослав Гочев. В област Добрич в 66 пощенски станции, които покриват 208 населени места, може за извършва обмяна на левове в евро до 10 000 лв. от 1 януари 2026 г.

„Услугата ще е безплатна през първите шест месеца, а след това законът допуска да има комисионна", добави той. Инж. Гочев уточни, че са взети всички мерки за сигурността, пощенските служители са подписали декларация за конфедициалност на информацията по извършваните операции. „През януари изплащането на пенсии ще бъде само в евро. През този месец обаче плащането на пощенски услуги, плащането на сметки за еленергия, телефон и др., което се извършва в пощенските станции, ще бъде паралелно – и в левове, и в евро, но рестото ще бъде връщано само в евро", добави Гочев. „За фирмите са предвидени стартови пакети до 20 лева в евро, които да позволят те да завъртят дейността в обектите си. Една фирма може да заяви за ден до 10 стартови пакета с монети", посочи Гочев.

„Допуска се в пощенските станции с пълномощно по образец на „Български пощи" упълномощено лице да извършва обмяната за трудно подвижни, болни хора в селата. Още повече, че кметовете на селата могат да издават валидни пълномощни", добави той. Информационни дни организира Областната пощенска станция съвместно с общините в област Добрич. Срещите започнаха в най-голямата община – Добричка, която включва 68 населени места. Те се обслужват от 22 пощенски станции. „Всичко при превалутирането е автоматично и закръглянето на сумите на пенсии и обезщетения ще в полза на получателя им", заявиха представители на НОИ и на регионалната дирекция „Социално подпомагане" на срещата. „От 1 юли т.г. в разпорежданията за пенсии излиза вече и размерът на пенсията в евро", добави Антоанета Иванова, директор на териториалното поделение на НОИ-Добрич. „Всичко, което се издава от НОИ е с подпис и печат на служител, така че да няма измама", добави тя.

„Все още като че ли обмяната на левовете в евро не вълнува толкова хората, затова такива срещи са много полезни", каза Мариана Димитрова, кмет на село Батово, в което живеят около 700 души, повечето в средна възраст и работещи.