Президентът Радев за трагедията в Лисабон: Искрени съболезнования на народа на Португалия

От името на България изразявам дълбоката си скръб за загубата на човешки живот при инцидента с фуникуляр в Лисабон. Това написа президентът Румен Радев в публикация в социалната мрежа „Екс".
Моите най-искрени съболезнования на президента на Португалската република Марсело Ребело де Соуза, на семействата на жертвите и на народа на Португалия в този трагичен момент, посочва още държавният глава.
В Португалия днес е ден на национален траур след вчерашната катастрофа на фуникуляр в Лисабон. Към момента властите съобщават за 17 загинали и 21 ранени. Няма данни за пострадали български граждани, съобщи българското Министерство на външните работи.
On behalf of Bulgaria, I express our deep sorrow over the loss of lives in the funicular accident in Lisbon.— President.bg (@PresidentOfBg) September 4, 2025
My heartfelt condolences to the President of the Portuguese Republic Marcelo Rebelo de Sousa, the families of the victims and the people of Portugal in this tragic time.