Президентът Радев за трагедията в Лисабон: Искрени съболезнования на народа на Португалия

2448
Румен Радев. Снимка: 24 часа

От името на България изразявам дълбоката си скръб за загубата на човешки живот при инцидента с фуникуляр в Лисабон. Това написа президентът Румен Радев в публикация в социалната мрежа „Екс".

Моите най-искрени съболезнования на президента на Португалската република Марсело Ребело де Соуза, на семействата на жертвите и на народа на Португалия в този трагичен момент, посочва още държавният глава.

В Португалия днес е ден на национален траур след вчерашната катастрофа на фуникуляр в Лисабон. Към момента властите съобщават за 17 загинали и 21 ранени. Няма данни за пострадали български граждани, съобщи българското Министерство на външните работи.

Румен Радев. Снимка: 24 часа

